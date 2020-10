Legende: Ballt die Faust Marc-Andrea Hüsler in der Halle von Ismaning. Freshfocus

Hüsler triumphiert in der Halle

Marc-Andrea Hüsler (ATP 187) hat das Challenger-Turnier im deutschen Ismaning gewonnen. Der 24-jährige Zürcher setzte sich im Final gegen den Niederländer Botic Van de Zandschulp (ATP 174) 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 7:5 durch. Insgesamt war es für Hüsler der 3. Turniersieg auf der zweithöchsten Stufe der ATP. Nach dem Erfolg im April 2019 in San Luis Potosi (MEX) hatte Hüsler auch Ende September schon im rumänischen Sibiu reüssiert. Es folgte auf der ATP-Tour in Kitzbühel der Einzug in die Halbfinals. Dank den in Ismaning gewonnenen 80 Punkten wird Hüsler in der Weltrangliste auf den 154. Rang vorrücken. So gut war er noch nie klassiert.

Zverev mit «Köln-Double»

Alexander Zverev hat in Köln ein bislang einmaliges Tennis-Double geschafft. Der Weltranglisten-7. aus Hamburg gewann eine Woche nach seinem ersten Titel in der Lanxess-Arena auch das zweite Turnier. Im Final setzte sich Zverev gegen den an Position 2 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman souverän 6:2, 6:1 durch und feierte seinen 13. Turniersieg auf der Profitour.