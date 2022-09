Hüsler bezwingt in Sofia die Weltnummer 14

Marc-Andrea Hüsler (ATP 95) hat beim ATP-250-Turnier in Sofia für eine Überraschung gesorgt. Der 26-jährige Zürcher eliminierte in der Hauptstadt Bulgariens den an Nummer 2 gesetzten Pablo Carreno Busta. Hüsler setzte sich nach 102 Minuten mit 6:3, 3:6, 6:2 gegen die spanische Weltnummer 14 durch. Das entscheidende Break im 3. Durchgang glückte dem Schweizer beim Stand von 2:1. Diesen Vorsprung servierte Hüsler souverän nach Hause. In der Runde der letzten 8 bekommt es die aktuelle Schweizer Nummer 1 beim Hallen-Event mit dem Polen Kamil Majchrzak (ATP 119) zu tun.

Teichmann scheidet in Tallinn aus

Jil Teichmann ist beim WTA-250-Turnier in Tallinn im Achtelfinal gescheitert. Die 25-jährige Schweizerin (WTA 36) verlor das Linkshänderinnen-Duell gegen die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure (WTA 138) 6:7 (8:10), 3:6. Beim Stand von 6:5 im Tiebreak konnte Teichmann einen Satzball nicht verwerten, wehrte dann ihrerseits zwei Satzbälle ab, war beim dritten jedoch machtlos. Im zweiten Satz lag sie schnell 1:4 zurück und fand nicht mehr zurück ins Spiel. Für Teichmann war es im vierten Aufeinandertreffen mit Bonaventure bereits die dritte Niederlage. Damit verbleibt in Tallinn von zunächst drei Schweizerinnen nur noch Belinda Bencic im Turnier.

Schweizerinnen spielen zuerst gegen Italien

Die Schweiz bestreitet ihre Gruppenspiele beim Billie Jean King Cup in Glasgow zunächst am Mittwoch, 9. November, gegen Italien und am Freitag, 11. November, gegen Kanada. Der Gruppensieger zieht in die Halbfinals ein, die am Samstag, 12. November, stattfinden, gefolgt vom Final am Tag darauf.