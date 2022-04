Legende: Gut in Form Marc-Andrea Hüsler überzeugte in Mexiko. Imago/PanoramiC/Archiv

Hüsler mit Achtungserfolg

Marc-Andrea Hüsler hat in Mexiko City seinen vierten Einzeltitel auf der Challenger-Tour gefeiert. Der 25-jährige Zürcher benötigte im Final des mit 159'360 Dollar dotierten Sandplatzturniers für den 6:4, 6:2-Sieg gegen den Argentinier Tomas Etcheverry (ATP 106) nur 66 Minuten. Dank dem Triumph in der mexikanischen Hauptstadt wird Hüsler am Montag in der Weltrangliste von Platz 176 um rund 35 Positionen nach vorne rücken.