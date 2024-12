Hüsler scheitert in Hongkong in Runde 1

Legende: Ist bereits ausgeschieden Marc-Andrea Hüsler. imago images/Bildbyran (Archiv)

Hüsler unterliegt Muller nach gutem Start

Marc-Andrea Hüsler ist beim ATP-Turnier in Hongkong als Qualifikant in der 1. Runde ausgeschieden. Der Zürcher (ATP 159) verlor gegen den Franzosen Alexandre Muller (ATP 67) in 3 Sätzen 6:2, 4:6, 3:6. Hüsler muss nach der Niederlage im 1. Aufeinandertreffen mit Muller weiter auf eines der rar gewordenen Erfolgserlebnisse auf Stufe ATP warten. Letztmals hatte der Linkshänder auf dieser Ebene im vergangenen April den Platz als Gewinner verlassen. Beim Turnier in München hatte er es bis in die Viertelfinals geschafft, dort scheiterte er am Dänen Holger Rune.

ATP Hongkong

Kein Viertelfinal für Bencic und Stricker

Das Schweizer Team ist beim United Cup in Australien nach den Gruppenspielen ausgeschieden. Die Viertelfinals sind nicht mehr möglich. Der Modus des Wettkampfs mit gemischten Equipen sieht vor, dass die Gewinner der 6 Gruppen plus der beste Zweitplatzierte der jeweils drei Gruppen in den Spielorten Sydney und Perth die Viertelfinals erreichen. Das Schweizer Team mit Dominic Stricker und Belinda Bencic hat seine Begegnungen gegen Frankreich (2:1) und gegen Italien (0:3) in Sydney ausgetragen. Gleichenorts wird mindestens der Zweite der Gruppe mit Grossbritannien, Argentinien und Australien nach Abschluss der Vorrunde besser dastehen als die Schweiz.