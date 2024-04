Hüsler siegt in München erneut – nun gegen Rune

Legende: Scheint endlich aus seinem Tief zu finden Marc-Andrea Hüsler (Archivbild). Keystone/EXPA/Johann Gröder

Hüsler erstmals seit 2022 mit zwei Siegen in Folge

Marc-Andrea Hüsler (ATP 233) steht beim ATP-250-Turnier in München im Viertelfinal. Der 27-Jährige bezwang in der zweiten Runde den Deutschen Yannick Hanfmann (ATP 61) souverän 6:2, 6:4. Hüsler reihte nach mehr als eineinhalb Jahren wieder einmal zwei Siege auf der Tour aneinander. Letztmals gelungen war ihm dies in Bulgariens Hauptstadt Sofia auf dem Weg zu seinem bisher einzigen Turniersieg bei einem ATP-Anlass. Dabei hätte das Spiel aus Sicht der Schweizers nicht schlechter beginnen können. Gleich sein erstes Aufschlagspiel musste der Zürcher abgeben. Er zeigte jedoch eine starke Reaktion. Der erst durch die Qualifikation ins Hauptfeld gerutschte Hüsler trifft im Viertelfinal auf den als Nummer 2 gesetzten Dänen Holger Rune, die Nummer 12 im ATP-Ranking.

