Hüsler schaltet in Montpellier Lokalmatadoren aus

Marc-Andrea Hüsler (ATP 49) hat seinen 1. Match als Top-50-Spieler gewonnen. Der Zürcher wurde in der 1. Runde des ATP-250-Turniers von Montpellier aber fast 2 Stunden von Luca Van Assche (ATP 145) gefordert, ehe der 6:3, 3:6, 6:3-Erfolg im Trockenen war. In sämtlichen Durchgängen machte ein einziges Break den Unterschied. Im Entscheidungssatz realisierte Hüsler den Servicedurchbruch bereits zum 2:0, diesen Vorsprung brachte der 26-Jährige im Anschluss souverän ins Ziel. Für den erst 18-jährigen Van Assche war es erst die 3. Partie auf ATP-Level. Ein Sieg ist dem Franzosen noch nicht geglückt. Für Hüsler geht es im Achtelfinal gegen den topgesetzten Holger Rune (DEN/ATP 9).

Erstrunden-Aus für Qualifikant Bellier

Anders als für Hüsler bedeutete die 1. Runde in Montpellier für Antoine Bellier (ATP 190) Endstation. Nach überstandener Qualifikation verlor der Genfer gegen Maxime Cressy (ATP 51) nach 71 Minuten klar mit 3:6, 2:6. Der US-Amerikaner vermochte alle 3 Breakbälle des Westschweizers abzuwehren. Bellier seinerseits musste sich den Aufschlag 3 Mal abnehmen lassen.

Teichmann startet in Abu Dhabi erfolgreich

Jil Teichmann 8WTA 28) hat sich beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi in die 2. Runde gekämpft. Die Bielerin behielt im Duell mit der Qualifikantin Dajana Jastremska (WTA 102) mit 6:3, 7:6 die Oberhand. Im 1. Umgang reichte Teichmann ein Break zum 3:1 zur Satzführung. Enger wurde es dann im 2. Durchgang, in dem Jastremska der Schweizerin zum 4:2 erstmals den Service abnehmen konnte. Teichmann vermochte aber umgehend mit dem Rebreak zu reagieren. Nach je einem weiteren Break fiel die Entscheidung im Tiebreak. Dort sicherte sich die 25-Jährige mit 3 Punktgewinnen in Serie vom 4:5 zum 7:5 den Sieg. Nächste Gegnerin von Teichmann ist Daria Kasatkina (WTA 8).