Hüsler vs. Stricker in Gstaad gleich zum Auftakt

Legende: Duellieren sich in Gstaad in der 1. Runde Dominic Stricker (l.) und Marc-Andrea Hüsler (r.). KEYSTONE/Peter Klaunzer

Zwei Schweizer messen sich in Gstaad zu Beginn

Beim ATP-250-Turnier in Gstaad kommt es in der 1. Runde gleich zu einem Schweizer Duell zwischen Marc-Andrea Hüsler (ATP 108) und Dominic Stricker (ATP 187). Dies ergab die Auslosung vom Samstag. Stricker und Hüsler gewannen im Vorjahr im Berner Oberland gemeinsam das Doppel. Nun kommt es für die beiden zum ersten Kräftemessen auf ATP-Stufe, wobei der Sieger in der 2. Runde auf den als Nummer 4 gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas trifft. Der Turniersieger von 2019 geniesst in der 1. Runde wie der topgesetzte norwegische Titelverteidiger Casper Ruud und der als Nummer 2 gesetzte Matteo Berrettini ein Freilos. Alexander Ritschard (ATP 178), der dritte mit einer Wildcard ausgestattete Schweizer im Haupttableau, bekommt es mit Joao Sousa (ATP 60) zu tun.