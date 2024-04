Hurkacz in Gstaad, Nadal am Laver Cup – Swiatek macht 100 voll

Legende: Ist in Gstaad mit von der Partie Hubert Hurkacz. Imago/Panoramic

Hurkacz schlägt im Berner Oberland auf

Das Swiss Open in Gstaad vermeldete weitere Teilnehmer. Darunter ist mit Hubert Hurkacz (POL/ATP 9) auch ein Top-10-Spieler. Wie der bereits vor einem Monat bestätigte Stefanos Tsitsipas (ATP 7) bestreitet auch Hurkacz das Turnier im Berner Oberland erstmals. Ebenfalls neu im Teilnehmerfeld ist der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 24), der am Sonntag in München sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewann. Zudem schlägt mit Tommy Paul (ATP 16) erstmals seit Hugo Armando 2005 wieder ein Amerikaner in Gstaad auf.

Nadal bestreitet Laver Cup

Rafael Nadal wird im September beim Laver Cup in Berlin aufschlagen. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger spielt beim Show-Turnier an der Seite von Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew für das Team Europe. Nadal hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen, wegen Hüftproblemen verpasste er fast das gesamte Jahr 2023. «An diesem Punkt in meiner Karriere möchte ich rausgehen und das Beste aus jeder sich mir bietenden Möglichkeit rausholen», wird der Spanier zitiert.

Swiatek mit Jubiläum an der WTA-Spitze

Iga Swiatek nimmt ihre 100. Woche als Weltnummer 1 in Angriff. Die 22-jährige Polin ist erst die 9. Athletin, welche diese Marke erreicht. Swiatek hatte am 4. April 2022 erstmals Platz 1 erklommen. Danach wurde sie einzig im Herbst 2023 von Aryna Sabalenka (BLR) während 8 Wochen von der Spitze verdrängt. Den Rekord hält Steffi Graf (GER), die insgesamt 377 Wochen das WTA-Ranking anführte. Swiatek hatte zuletzt in Biel aufgeschlagen und dort im Rahmen des Billie Jean King Cups mit Polen einen 4:0-Sieg über die Schweiz gefeiert.