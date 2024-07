Legende: Zog sich in Wimbledon eine Verletzung zu Hubert Hurkacz. imago images/Action Plus

Gstaad: Verletzte Top-10-Spieler ziehen sich zurück

Mit Hubert Hurkacz (ATP 7) und Alex de Minaur (ATP 9) müssen die zwei gemeldeten Top-10-Spieler auf eine Teilnahme an den nächste Woche beginnenden Swiss Open in Gstaad verzichten. Beide verletzten sich in Wimbledon: Der Pole Hurkacz schlug hart mit dem Knie auf, als er nach einem Ball hechtete, den Australier De Minaur schmerzte die Hüfte so sehr, dass er vor seinem Viertelfinal gegen Novak Djokovic Forfait erklären musste. Topgesetzt ist neu der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 11). An den Start gehen auch Stan Wawrinka (ATP 95) und Dominic Stricker (ATP 149).