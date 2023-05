Legende: Darf wieder in die USA Novak Djokovic. Keystone / KAMRAN JEBREILI

Djokovic in New York wieder willkommen

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic darf an den diesjährigen US Open vom 28. August bis 10. September teilnehmen. Die US-Regierung hebt am 11. Mai die Impfvorgaben für international Reisende auf. Somit kann auch der 35-jährige Serbe, der nicht gegen Covid-19 geimpft ist, einreisen. 2022 musste der 22-fache Grand-Slam-Sieger aufgrund von Reise-Restriktionen sowohl die US Open als auch die Australien Open auslassen. Zudem verpasste er mehrere ATP-1000-Turniere in Übersee.