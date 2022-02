Impfpflicht in Indian Wells: Djokovic auf der Teilnehmerliste

Legende: Sorgt er bald wieder auf dem Tennisplatz für Furore? Novak Djokovic. imago images

Teilnahme in Indian Wells nur mit Impfung möglich – Djokovic gemeldet

Beim Turnier in Indian Wells im März dürfen nur vollständig geimpfte Spielerinnen und Spieler teilnehmen. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. «Gesundheit und Sicherheit haben oberste Priorität», hiess es. Beim ATP-1000-Event vom 7. bis 20. März im US-Bundesstaat Kalifornien steht auch Novak Djokovic auf der Meldeliste. Der im Januar noch ungeimpfte Serbe verpasste die Australian Open im Januar, weil sein Visum nach einem juristischen Hin und Her annulliert worden war. Ob sich Djokovic mittlerweile gegen Covid-19 hat impfen lassen, ist nicht bekannt.

01:51 Video Archiv: Djokovic muss Australien verlassen Aus Sport-Clip vom 16.01.2022. abspielen