In-Albon erneut in der 1. Runde out

Legende: Trotz guter Leistung in drei Sätzen unterlegen Ylena In-Albon. Freshfocus/Roger Bürke

Stuttgart: In-Albon scheitert an Maria

Ylena In-Albon hat beim WTA-500-Turnier in Stuttgart trotz einer lange Zeit guten Leistung nicht aus ihrem sportlichen Tief gefunden. Die Walliserin verlor in der 1. Runde gegen die Deutsche Tatjana Maria (WTA 71) 2:6, 6:4, 6:7 (4:7). Für die 24-jährige In-Albon, im Ranking auf Platz 138 geführt, war es nach überstandener Qualifikation die siebte Auftakt-Niederlage hintereinander. Nach einem Abnützungskampf über 2:45 Stunden musste sie sich erneut geschlagen geben.

Schweizer Tennis-Frauen führen Nationenranking an

Die Schweizer Tennisfrauen sind neu die Nummer 1 der Welt. Im aktuellen Nationenranking zieht das Team um Belinda Bencic ohne gespielt zu haben an Australien vorbei. Dank dem Sieg beim Billie Jean King Cup war die Equipe von Captain Heinz Günthardt im November bereits vom 5. in den 2. Rang vorgestossen. Sie ist direkt für das diesjährige Finalturnier qualifiziert. Die Schweiz an der Spitze des Nationenrankings – das gab es im Tennis bisher noch nie. Selbst die Mannschaft, die 2014 den Davis Cup gewann, schaffte dies nicht.