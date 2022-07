Legende: Bleibt in der 1. Runde hängen Ylena In-Albon. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Palermo kein gutes Pflaster für In-Albon

Ylena In-Albon ist beim WTA-250-Turnier in Palermo in der 1. Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Walliserin unterlag der Französin Léolia Jeanjean deutlich mit 2:6, 4:6. Damit wartet In-Albon (WTA 124) weiter auf den ersten Sieg auf dieser Stufe. Nach guten Resultaten an ITF-Turnieren bezog sie zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Die dreieinhalb Jahre ältere Jeanjean ist in den letzten eineinhalb Jahren von ausserhalb der Top 1000 in die Top 150 geklettert. Bei den French Open hatte sie zum ersten Mal die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. In der Weltrangliste ist sie 27 Positionen hinter In-Albon klassiert.