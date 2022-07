Legende: Gegen eine Qualifikantin ausgeschieden Ylena In-Albon. Keystone/Laurent Gillieron

In-Albon in Prag ausgeschieden

Ylena In-Albon (WTA 123) hat beim Standplatzturnier in Prag eine gute Möglichkeit verpasst, in die zweite Runde vorzustossen. Die Walliserin unterlag der 18-jährigen Qualifikantin Dominika Salkova (WTA 421) aus Tschechien in etwas mehr als einer Stunde deutlich 1:6, 4:6. Im 2. Durchgang wehrte die 23-Jährige 6 Matchbälle ab und kam noch einmal von 1:5 auf 4:5 heran, konnte die Hypothek aber nicht mehr wettmachen. Insgesamt musste In-Albon, die in Wimbledon zuletzt erstmals Grand-Slam-Erfahrung sammeln konnte, in der Partie 5 Breaks hinnehmen. Sie verlor zum 5. Mal in Folge in der Startrunde.