Legende: Tritt sie auch an den US Open im Einzel an? Venus Williams. imago images/Imagn Images

Williams in Cincinnati früh out

Die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der 1. Runde ausgeschieden. Die 45-jährige US-Amerikanerin verlor mit 4:6, 4:6 gegen Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien. «Ich brauche einfach mehr Matches», sagte Williams. Es war erst der dritte Auftritt der siebenfachen Grand-Slam-Siegerin seit ihrer Rückkehr auf die Tour vor drei Wochen in Washington. Ob sie an den US Open (ab 24. August) im Einzel mit einer Wildcard an den Start gehen wird, ist weiterhin offen.

WTA Cincinnati