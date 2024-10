Legende: Er kann's doch noch Stan Wawrinka. Getty Images/Shi Tang

Schanghai: Wawrinka bezwingt Mpetshi Perricard

Stan Wawrinka (ATP 236) hat die erste Runde am ATP-1000-Turnier in Schanghai überstanden. Der mit einer Wildcard angetretene Schweizer bezwang Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50) in zwei Sätzen 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Der 39-jährige Wawrinka zeigte gegen den 18 Jahre jüngeren Franzosen eine konzentrierte Leistung. Er liess während der 1:48 Stunden dauernden Partie kein einziges Break zu und war in den beiden Tiebreaks auf der Höhe seiner Aufgabe. In der zweiten Runde bekommt es der Lausanner, der erstmals seit den Olympischen Spielen in Paris eine Partie auf höchster Stufe für sich entscheiden konnte, mit dem Italiener Flavio Cobolli (ATP 30) zu tun.