Legende: Siegreich im Einzel und Doppel Leylah Fernandez. IMAGO / ZUMA Wire

Kanada folgt Italien in den Final

Das Endspiel des Billie Jean King Cups steht. Am Samstagnachmittag hatte sich zuerst Italien mit zwei Siegen im Einzel das Final-Ticket ergattern. Martina Trevisan und Jasmine Paolini waren siegreich. Am Abend folgte Kanada dank eines 2:1-Erfolgs über Tschechien. Das entscheidende Doppel entschieden Gabriela Dabrowski und Leylah Fernandez mit 7:5, 7:6 (7:3) gegen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova für sich. Der Final steigt am Sonntag – die Schweiz war als Titelverteidigerin bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.