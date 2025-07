Legende: Wie lange wird man sie nicht mehr auf dem Court sehen? Ons Jabeur pausiert auf unbestimmte Zeit. Keystone/ANDREAS GORA

Jabeur nimmt sich eine Auszeit vom Tennis

Die dreifache Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur (WTA 71) nimmt auf unbestimmte Zeit eine Auszeit vom Tennis. «In den letzten zwei Jahren bin ich an meine Grenzen gestossen, habe mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen gestellt. Aber tief im Inneren habe ich mich auf dem Platz schon länger nicht mehr richtig wohlgefühlt», begründete die 30-jährige Tunesierin in den sozialen Netzwerken ihren Entscheid. Wie lange ihre Pause dauern soll und ob sie überhaupt jemals wieder Tennisspielen wird, liess Jabeur offen. Zuletzt hatte sie offenbart, dass sie aufgrund der zahlreichen Hasskommentare im Netz schon einmal an ein Karriereende gedacht habe. Ihr letztes Spiel bestritt Jabeur Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der 1. Runde aufgeben musste.