Legende: Wurde länger aus dem Verkehr gezogen Nicolas Jarry. Keystone

Jarry bis im November gesperrt

Der Chilene Nicolas Jarry (ATP 89) ist wegen Dopings für 11 Monate gesperrt worden. Dies teilte der internationale Tennis-Verband ITF mit. Der positive Befund stammt vom Davis-Cup-Finalturnier in Madrid letzten November. In Jarrys Urin wurden Spuren der anabolen Substanzen Ligandrol und Stanozolol nachgewiesen, wie die ITF präzisiert. Der 24-Jährige ist ab dem 16. November 2020 wieder spielberechtigt, da seine Sperre am 16. Dezember 2019 anlief.