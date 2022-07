Legende: Endstation Viertelfinal Kilian Feldbausch scheidet aus. Imago/Hasenkopf

Feldbausch: Out nach starkem Start

Beim Juniorenturnier in Wimbledon ist der letzte verbliebene Schweizer ausgeschieden. Kilian Feldbausch (ATP 963) scheitert im Viertelfinal in drei Sätzen mit 6:1, 3:6, 2:6 am Kroaten Mili Poljicak (ATP 553). Der 16-jährige Genfer dominierte den Startsatz, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Bei den Australian Open in diesem Jahr hatte er noch den Halbfinal erreicht.