Kanada und Spanien spielen um den Titel

Kanada hat beim ATP Cup in Sydney den Final erreicht. Die Kanadier setzten sich im Halbfinal gegen Russland mit 2:1 durch. Russlands Topspieler Daniil Medwedew konnte das Aus seines Teams nicht verhindern. Die Nummer 2 der Welt gewann zwar das Einzel gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:0. Danach musste sich Roman Safiullin aber Denis Shapovalov mit 4:6, 7:5, 4:6 geschlagen geben. Im entscheidenden Doppel setzten sich Auger-Aliassime und Shapovalov gegen Medwedew und Safiullin mit 4:6, 7:5, 10:7 durch und treffen am Sonntag im Final auf Spanien.

Nadal im Final von Melbourne

Rafael Nadal steht bei seinem 1. Turnier seit August 2021 im Final. Der 35-Jährige setzte sich im Halbfinal des Vorbereitungsturniers in Melbourne gegen den Finnen Emil Ruusuvouori in 2 Sätzen durch. Im Final trifft der Spanier auf den US-Amerikaner Maxime Cressy.

Osaka verzichtet auf Halbfinal

Naomi Osaka ist in Melbourne nicht zu ihrem Halbfinal gegen Veronika Kudermetowa angetreten. Nach zwei intensiven Matches brauche ihr Körper eine Pause, schrieb die Japanerin bei Twitter. An den Australian Open will Osaka nach aktuellem Stand teilnehmen.