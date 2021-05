Keine French Open für Shapovalov – Teichmann in Strassburg weiter

Legende: Wird in Paris nicht aufschlagen können Denis Shapovalov. Freshfocus

Tennis: Shapovalov verpasst Roland Garros

Denis Shapovalov hat nach seinem verlorenen Final beim Geneva Open Forfait für die am kommenden Sonntag beginnenden French Open gegeben. Die kanadische Weltnummer 14 gab eine Schulterverletzung als Grund an. Der 22-jährige Shapovalov war am Samstag im Final von Genf dem Norweger Casper Ruud mit 6:7 (6:8), 4:6 unterlegen.

Teichmann gewinnt Auftaktspiel in Strassburg

Jil Teichmann (WTA 53) ist erfolgreich in das WTA-Turnier in Strassburg gestartet. Die 23-jährige Seeländerin gewann ihr Auftaktspiel gegen die Russin Anna Blinkowa (WTA 77) mit 6:2, 6:3. Während Teichmann im 1. Satz relativ klar die Oberhand behielt, war der 2. Umgang deutlich umkämpfter. Bis zum 3:3 brachte keine der beiden Spielerinnen ihren Aufschlag durch. Entscheidend war letztlich Teichmanns Break zum 5:3. Im Achtelfinal des Sandplatz-Turniers trifft die Schweizerin auf die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 43).