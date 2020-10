Legende: Dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht zu sehen geben Novak Djokovic verzichtet auf einen Auftritt beim Hallenturnier in Paris-Bercy. imago images

Djokovic nicht in Paris-Bercy

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier Anfang November in Paris-Bercy abgesagt. Der Serbe begründete dies gegenüber der Belgrader Tageszeitung Sportski Zurnal damit, dass er da als Titelverteidiger keine Punkte gewinnen könne. Aber er werde nächste Woche in Wien und ab dem 15. November an den ATP Finals in London spielen.