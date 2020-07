Keine U18-EM in Klosters

Legende: Hätte in Klosters zu den Favoriten gehört Dominic Stricker. Keystone

Der europäische Tennisverband (Tennis Europe) hat die auf September verschobenen Junioren-Europameisterschaften endgültig gestrichen. Betroffen sind auch die U18-Turniere in Klosters. Dies ist besonders bedauerlich für die Schweizer U18-Junioren. Denn mit Dominic Stricker, Leandro Riedi und Jeffrey von der Schulenburg sind gleich 3 Schweizer in den Top 15 der Junioren-Weltrangliste klassiert. Ihnen wäre sowohl im Einzel auch als im Doppel eine Medaille zuzutrauen gewesen.

Serena Williams investiert in den Frauenfussball

Die Investorengruppe «Angel City» um Tennisstar Serena Williams und Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman finanziert in Los Angeles ein Frauenfussball-Team. Das Team soll ab 2022 in der US-Frauen-Liga (NWSL) mitspielen. Derzeit gibt es keine kalifornische Equipe in der obersten Liga. Neben Williams und Portman wollen auch andere Prominente wie Eva Longoria oder Jennifer Garner investieren. Der Ehemann von Serena Williams, Alexis Ohanian, und die gemeinsame Tochter Olympia gehören ebenfalls zu den Eigentümern.