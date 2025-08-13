Legende: Hat keine Einladung für die US Open erhalten Stan Wawrinka. Keystone/Peter Schneider

Wawrinka nicht an den US Open

Die US Open 2025 finden ohne Stan Wawrinka statt. Der 40-Jährige, aktuell nur noch die Nummer 152 der Welt, erhält von den Organisatoren im Gegensatz zum Jahr zuvor keine Wildcard. Bereits in Wimbledon war der Waadtländer leer ausgegangen. Am Grand-Slam-Turnier in New York, das Wawrinka im Jahr 2016 gewann, steht damit heuer kein Schweizer direkt im Hauptfeld.

Venus Williams in Flushing Meadows dabei

Beim letzten Major-Turnier des Jahres mit einer Wildcard dabei ist dagegen Venus Williams. Die zweifache US-Open-Siegerin gab vor drei Wochen in Washington nach 16-monatiger Absenz ihr Comeback auf der WTA-Tour. Die 45-jährige Williams spielte zuletzt vor zwei Jahren in Flushing Meadows, verlor aber in der ersten Runde gegen die Belgierin Greet Minnen. Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin wird an der Seite ihres US-amerikanischen Landsmannes Reilly Opelka auch das Mixed-Doppel-Turnier bestreiten.