Legende: Gewann in ihrer Karriere 4 WTA-Turniere Johanna Konta. Keystone

Ehemalige Weltnummer 4 hört auf

Johanna Konta beendet ihre Karriere. Die 30-jährige Engländerin, die in Australien aufgewachsen ist, erreichte bei Grand-Slam-Turnieren drei Mal die Halbfinals. Auf WTA-Stufe gewann sie vier Turniere, das letzte im vergangenen Sommer in Nottingham. 2017 war Konta die Nummer 4 im WTA-Ranking.

00:23 Video Archiv: Konta feiert 2017 in Miami ihren grössten Karriere-Erfolg Aus sportlive vom 01.04.2017. abspielen

Serbien beim Davis Cup im Halbfinal

Novak Djokovic ist mit Serbien beim Davis Cup in Madrid dank einem 2:1-Sieg über Kasachstan in die Halbfinals eingezogen. Djokovic gewann im Einzel und im Doppel an der Seite von Nikola Cacic die entscheidenden Punkte. Serbien spielt nun gegen Kroatien um den Finaleinzug. Den anderen Halbfinal bestreitet Deutschland gegen den Sieger der Partie zwischen Russland und Schweden, die am Donnerstag stattfindet.