WTA Dubai: Swiatek abrupt gestoppt

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek hat überraschend den Final des WTA-1000-Turniers in Dubai verloren. Die Polin, die vergangene Woche in Doha triumphiert hatte und zuletzt kaum Games – geschweige denn Sätze – abgab, unterlag im Endspiel Barbora Krejcikova (CZE) klar mit 4:6, 2:6. Der Weltranglisten-30. gelang damit das Kunststück, im selben Turnier die Weltnummern 1, 2 und 3 zu schlagen. Neben Swiatek blieb Krejcikova auch gegen Aryna Sabalenka (WTA 2) und Jessica Pegula (WTA 3) siegreich.

ATP Doha: Medwedew schafft das «Double»

Daniil Medwedew (ATP 8) scheint sich in grossen Schritten seiner Topform zu nähern. Der ehemalige Weltranglisten-Erste triumphierte beim ATP-500-Turnier in Doha und doppelte damit nach seinem Erfolg vergangene Woche in Rotterdam nach. Im Final behielt Medwedew gegen Andy Murray (ATP 70) mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Für den Russen ist es der insgesamt 17. Titel auf der ATP-Tour.