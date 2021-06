Legende: Wurde ihrer Favoritenrolle gerecht Leonie Küng. Reuters

Küng in Nottingham sicher weiter

Leonie Küng hat sich in Nottingham souverän für die 2. Runde qualifiziert. Die 20-jährige Schaffhauserin bezwang zum Auftakt des Rasenturniers die britische Qualifikantin Sarah Grey 6:2, 6:2. Küng, die 2019 in Wimbledon in den Juniorinnen-Final vorgestossen war, feierte gegen die Weltnummer 614 den 2. Sieg in diesem Jahr auf WTA-Stufe. Zuletzt hatte sie 8 Partien in Folge verloren. In den Sechzehntelfinals trifft Küng (WTA 158) auf die an Nummer 3 gesetzte Kroatin Donna Vekic (WTA 36).