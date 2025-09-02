Schweizer Davis-Cup-Aufgebot bekannt

Am 12. und 13. September 2025 spielt die Schweiz im Davis Cup in Biel gegen Indien. Captain Severin Lüthi hat für die Begegnung im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Jakub Paul nominiert. Der 22-jährige Aargauer Kym sorgte letzte Woche bei den US Open für Furore, wo er erstmals die Qualifikation zu einem Grand-Slam-Turnier schaffte und sogleich bis in die dritte Runde vorstiess. Noch offen ist, ob auch der zweite Schweizer US-Open-Überflieger Leandro Riedi zum Team stossen wird. Sein Achtelfinal-Vorstoss hinterliess Spuren, Riedi kämpft mit körperlichen Problemen und will sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Legende: Spielte sich in New York ins Rampenlicht Jérôme Kym. Keystone/AP/SETH WENIG

Teichmann in Montreux ausgeschieden

Beim Challenger-Turnier in Montreux ist Jil Teichmann (WTA 87) bereits in der 1. Runde gescheitert. Die Seeländerin unterlag der Polin Maja Chwalinska in drei Sätzen. Als einzige Schweizerin hat Simona Waltert (WTA 104) den Einzug in die 2. Runde geschafft. Sie setzte sich im Schweizer Duell mit Valentina Ryser (WTA 244) in drei Sätzen durch. Susan Bandecchi (WTA 240) scheiterte derweil an der Deutschen Tamara Korpatsch (WTA 153).