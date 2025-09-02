 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

News aus dem Tennis Kym führt Davis-Cup-Aufgebot an – Teilnahme von Riedi noch offen

02.09.2025, 14:17

Teilen
Tennisspieler beim Rückhand-Schlag auf dem Platz.
Legende: Spielte sich in New York ins Rampenlicht Jérôme Kym. Keystone/AP/SETH WENIG

Schweizer Davis-Cup-Aufgebot bekannt

Am 12. und 13. September 2025 spielt die Schweiz im Davis Cup in Biel gegen Indien. Captain Severin Lüthi hat für die Begegnung im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Jakub Paul nominiert. Der 22-jährige Aargauer Kym sorgte letzte Woche bei den US Open für Furore, wo er erstmals die Qualifikation zu einem Grand-Slam-Turnier schaffte und sogleich bis in die dritte Runde vorstiess. Noch offen ist, ob auch der zweite Schweizer US-Open-Überflieger Leandro Riedi zum Team stossen wird. Sein Achtelfinal-Vorstoss hinterliess Spuren, Riedi kämpft mit körperlichen Problemen und will sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)