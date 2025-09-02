Legende: Spielte sich in New York ins Rampenlicht Jérôme Kym. Keystone/AP/SETH WENIG

Schweizer Davis-Cup-Aufgebot bekannt

Am 12. und 13. September 2025 spielt die Schweiz im Davis Cup in Biel gegen Indien. Captain Severin Lüthi hat für die Begegnung im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Jakub Paul nominiert. Der 22-jährige Aargauer Kym sorgte letzte Woche bei den US Open für Furore, wo er erstmals die Qualifikation zu einem Grand-Slam-Turnier schaffte und sogleich bis in die dritte Runde vorstiess. Noch offen ist, ob auch der zweite Schweizer US-Open-Überflieger Leandro Riedi zum Team stossen wird. Sein Achtelfinal-Vorstoss hinterliess Spuren, Riedi kämpft mit körperlichen Problemen und will sich in den nächsten Tagen entscheiden.