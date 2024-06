Legende: Erfolg in Tschechien Jérôme Kym. Freshfocus/Pascal Muller/Archiv

Kym holt Titel und macht grossen Sprung in der Weltrangliste

Jérôme Kym (ATP 444) hat sein 1. Challenger-Turnier gewinnen können. Der 21-jährige Aargauer setzte sich beim Sandplatz-Turnier im tschechischen Prostejov im Final gegen den Taiwaner Chun-Hsin Tseng (ATP 253) mit 6:2, 3:6, 6:2 durch. Auf dem Weg zum Triumph hatte Kym unter anderem den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 70) und Gstaad-Sieger Pedro Cachin (ATP 108) geschlagen. Dank dem Titel verbessert sich Kym in der Weltrangliste um 165 Plätze auf Position 279.

Riedi und Ritschard ebenfalls im Final

Bei Leandro Riedi (ATP 151) könnte am Sonntag sogar ein 3. Titel in diesem Jahr auf Challenger-Stufe dazukommen. Der Zürcher erreichte beim Saisonauftakt auf Rasen im Londoner Vorort Surbiton den Final. Im Halbfinal eliminierte er den als Nummer 6 gesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 84) in 3 Sätzen mit 6:4, 3:6, 6:1. In der 1. Runde hatte Riedi am Montag Dominic Stricker (ATP 143) bei dessen Comeback mit 7:5, 6:3 bezwungen. Auch Alexander Ritschard peilt am Sonntag einen Challenger-Titel an. Der 30-Jährige rang im Halbfinal von Heilbronn Jan Choinski (GBR/ATP 180) mit 6:3, 6:7 (7:9), 6:4 nieder.