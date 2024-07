Legende: In Form Jérôme Kym. Imago/CTK Photo

Kym: Turniersieg und Sprung im Ranking

Jérôme Kym hat das Challenger Turnier in Zug gewonnen und damit seinen zweiten Turniersieg gefeiert. Der 21-jährige Aargauer wird am Montag im ATP-Ranking einen Sprung von 278 in die Top 200 machen. Noch im Januar war er nur die Nummer 485 der Weltrangliste. Im Final in Zug setzte sich Kym gegen den Argentinier Roman Burruchaga (ATP 148) durch. Gegen den Sohn von Fussball-Weltmeister Jorge Burruchaga behielt Kym mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Im Juni hatte der Schweizer bereits beim Challenger im tschechischen Prostejov triumphiert.