Kyrgios und Djokovic: «Von Rivalen zu Teamkollegen»

Nick Kyrgios kehrt nach langer Verletzungspause mit einem prominenten Doppelpartner auf die ATP-Tour zurück. Der Australier kündigte an, in Brisbane (ab 29.12.) gemeinsam mit Novak Djokovic aufzuschlagen. Er schrieb dazu: «Von Rivalen zu Teamkollegen.» Die beiden hatten sich 2022 im Wimbledon-Final duelliert, mit dem besseren Ende für den Grand-Slam-Rekordchampion. Danach warfen Kyrgios Verletzungen am Fuss und Handgelenk zurück. Kyrgios und Djokovic verbindet eine Freundschaft, seit der Australier während der Corona-Pandemie den Serben, der sich nicht impfen lassen wollte, öffentlich in Schutz nahm. Zuvor hatte Kyrgios Djokovic unter anderem als «verblödet» und «Dummkopf» bezeichnet.