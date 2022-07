Legende: Muss noch weiter pausieren Nick Kyrgios. Keystone/AP/Kirsty Wigglesworth

Wimbledon-Finalist Kyrgios mit Knieverletzung out

Die erste Partie nach dem Finaleinzug in Wimbledon ist für Nick Kyrgios vertagt worden. Der Australier musste beim ATP-250-Turnier in Atlanta (USA) für die Auftaktpartie gegen den Deutschen Peter Gojowczyk wegen einer Verletzung am linken Knie passen. «Ich spiele momentan wahrscheinlich das beste Tennis meiner Karriere. Ich wollte hier herauskommen und eine Show zeigen. Leider geht das heute nicht», sagte der 27-Jährige auf dem Court zu den Fans. Die Blessur ist offenbar nicht ganz so schlimm. Ob er mit Thanasi Kokkinakis weiter die Doppelkonkurrenz bestreitet, liess Kyrgios offen.