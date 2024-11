Legende: Schwingt bald wieder den Schläger Nick Kyrgios. imago images/AAP

Kyrgios kündigt baldige Rückkehr an

Nick Kyrgios steht nach langer Leidenszeit kurz vor seinem Comeback auf der Tour. Wie der Wimbledon-Finalist von 2022 ankündigte, will er beim ATP-Turnier in Brisbane um den Jahreswechsel auf den Platz zurückkehren und anschliessend auch bei den Australian Open (ab 12. Januar) aufschlagen. Der Australier hat aufgrund anhaltender Probleme an Knie, Fuss und Handgelenk in den vergangenen zwei Jahren nur ein Einzelspiel als Profi absolviert. «Wieder vor den heimischen Fans zu spielen, wird ein Wahnsinnsgefühl sein», gab Kyrgios zu Protokoll. Im Dezember will er ausserdem einen Showkampf in Abu Dhabi bestreiten.