Laaksonen tritt in Bastad nicht zum Viertelfinal an

Henri Laaksonen (ATP 134) hat im schwedischen Bastad wegen einer Leistenverletzung Forfait geben müssen und konnte nicht zu seiner Viertelfinal-Partie gegen den topgesetzten Norweger Casper Ruud (ATP 16) antreten. Am Donnerstag hatte sich der Schaffhauser noch souverän in 2 Sätzen gegen den Einheimischen Elias Ymer (ATP 169) durchgesetzt. Laaksonen zollte damit auch seinen Strapazen Tribut, nachdem er in der Qualifikation und in der 1. Runde insgesamt mehr als siebeneinhalb Stunden auf dem Platz gestanden hatte.