Laaksonen in Los Cabos früh out

Henri Laaksonen sieht auf der ATP-Tour weiter kein Land. Beim Hartplatz-Turnier in Los Cabos (MEX) kassierte die Weltnummer 103 die 6. Erstrunden-Niederlage de suite auf oberster Stufe. Laaksonen unterlag Max Purcell (AUS/ATP 234) mit 3:6, 6:3, 4:6. Im 3. Satz korrigierte der 30-Jährige zweimal einen Break-Rückstand zum 3:4 und 4:5. Doch statt dann mit eigenem Aufschlag auf 5:5 zu stellen, verlor Laaksonen das folgende Servicegame zu Null und damit den Match.

Kyrgios sagt für den Laver Cup ab

Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios stellt sich nicht zur Verfügung für die Welt-Auswahl beim 5. Laver Cup, der vom 23. bis 25. September in London stattfindet. Der Australier will stattdessen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Venus Williams verliert bei Comeback

Die 7-fache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams hat ihr erstes WTA-Einzel seit einem Jahr verloren. Die 42-Jährige, die aktuell keine Weltranglistenplatzierung hat, unterlag in Washington in der 1. Runde Rebecca Marino (CAN) mit 6:4, 1:6, 4:6. «Ich habe mich auch im 3. Satz noch in wirklich gute Positionen gebracht. Ich muss nur etwas Rost abschütteln», sagte Williams.