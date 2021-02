Laaksonen schnuppert gegen Querrey am Coup – Nadal angeschlagen

Laaksonen verliert in der Startrunde

Henri Laaksonen ist beim ATP-Turnier in Melbourne in der Startrunde am Amerikaner Sam Querrey gescheitert. Der Schaffhauser (ATP 136) unterlag der Nummer 51 der Welt 6:4, 6:7 (5:7), 0:6. Laaksonen stand kurz vor einem kleinen Coup. Im Tiebreak des 2. Satzes führte der Aussenseiter gegen den aufschlagstarken Amerikaner mit 4:1 und zwei Minibreaks, ehe er den Vorteil und anschliessend die Partie aus der Hand gab.

Legende: Brach im 3. Satz komplett ein Henri Laaksonen. Keystone

Nadal zieht sich mit Rückenproblemen zurück

Rafael Nadal hat sich beim ATP-Cup in Melbourne vom Duell gegen Australien zurückgezogen. Der Spanier schrieb auf Twitter von einem «steifen unteren Rücken» und trat deshalb nicht zur Partie gegen Alex De Minaur an. Er hofft, die Partie am Donnerstag gegen Griechenland bestreiten zu können.

Djokovic siegt, Thiem verliert

Novak Djokovic startete mit Titelverteidiger Serbien mit einem Sieg in den ATP-Cup. Die Weltnummer 1 gewann gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:5, 7:5. Eine Niederlage setzte es für den Österreicher Dominic Thiem ab. Der letztjährige Australian-Open-Finalist und Sieger der US Open verlor sein Einzel gegen Matteo Berrettini (ITA) klar mit 2:6, 4:6.