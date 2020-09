Legende: Gehen nach England Namensgeber Rod Laver, Roger Federer und Rafael Nadal (v.r.n.l.). Keystone

Laver Cup geht nach London

Der von Roger Federer ins Leben gerufene Laver Cup wird 2022 in London ausgetragen. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. In diesem Jahr war die 4. Auflage wegen Terminproblemen verschoben worden und soll nun vom 24. bis 26. September 2021 in Boston stattfinden. Ursprünglich hatte der Kontinentalvergleich zwischen Europa und dem Rest der Welt vom 25. bis zum 27. September 2020 ausgetragen werden sollen. Team Europa hat die ersten 3 Duelle für sich entschieden.