Legende: Erstmals im Halbfinal eines ATP-1000-Turnier Jan-Lennard Struff. IMAGO / NurPhoto

Struff mit Premiere

Der 33-jährige Jan-Lennard Struff steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinal eines ATP-1000-Turniers. Der Deutsche war in Madrid auch vom an Nummer 4 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nicht zu stoppen und siegte mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Im Halbfinal kommt es nun zur erstaunlichen Revanche mit dem Russen Aslan Karazew (ATP 121). Struff, der sich nach Verletzungspause in der Weltrangliste wieder auf Platz 65 vorgearbeitet hat, hatte Anfang letzter Woche in der Qualifikation gegen Karazew verloren und war nur als Lucky Loser ins Madrider Hauptfeld vorgestossen. Erst als dritter Spieler schaffte er es nun in die Runde der letzten 4 eines ATP-1000-Turniers.

ATP Madrid Resultate Resultate

Swiatek folgt Sabalenka in den Final

Beim WTA-1000-Turnier in Madrid kommt es im Final zum Duell der aktuell besten Tennis-Spielerinnen. Die Weltnummer 1 Iga Swiatek liess im Halbfinal der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 13) mit 6:1, 6:1 keine Chance und folgte der Weltranglistenzweiten Aryna Sabalenka aus Belarus ins Endspiel. Die beiden standen sich bereits vor knapp zwei Wochen in Stuttgart in Final gegenüber. Damals setzte sich Swiatek in zwei Sätzen durch.