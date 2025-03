Per E-Mail teilen

Legende: Sprach von einem «bad day at the office» Novak Djokovic, hier nach der verlorenen Partie gegen Botic van de Zandschulp. imago images/Jayne Kamin

Djokovic unterliegt van de Zandschulp

Für Novak Djokovic ist das ATP-1000-Turnier in Indian Wells bereits wieder zu Ende. Nach einem Freilos in der 1. Runde verlor der Serbe sein Auftaktspiel gegen Botic van de Zandschulp (ATP 85), der als Lucky Loser ins Tableau nachgerückt war. Djokovic gelang zwar eine Reaktion auf den verlorenen Startsatz, letztlich blieb er gegen den Niederländer aber chancenlos und verlor die Partie mit 2:6, 6:3, 1:6. Der 37-Jährige war vor zwei Wochen schon in Doha gleich zum Auftakt gescheitert.

Stricker verliert Final in Trimbach

Dominic Stricker (ATP 284) hat seine Teilnahme am ITF25-Turnier im solothurnischen Trimbach nicht mit dem Titel veredelt. Der topgesetzte Berner, der vor dem Turnier in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen hatte, unterlag im Final dem Esten Daniil Glinka (ATP 443) 4:6, 2:6. Zuvor war Stricker als klar bestklassierter Spieler im Feld dreimal ohne Satzverlust geblieben.

