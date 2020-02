Legende: Setzt auf Bewährtes Davis-Cup-Captain Severin Lüthi. Freshfocus

Laaksonen führt Schweizer Team an

Davis-Cup-Captain Severin Lüthi gab das Aufgebot für die Playoff-Begegnung in der Weltgruppe 1 auswärts gegen Peru bekannt. Henri Laaksonen (ATP 134), Sandro Ehrat (ATP 381), Johan Nikles (ATP 475), Antoine Bellier (ATP 554) und Doppelspezialist Luca Margaroli (ATP 141 im Doppel) werden für die Schweiz antreten. Für die schwierige und lange Reise nach Südamerika, bei der es um das Erreichen des Aufstiegsspiels in die oberste Davis-Cup-Gruppe von Mitte September geht, setzt Lüthi somit auf Bewährtes. Die Playoff-Begegnung findet am 6./7. März in Lima statt.

Wegen Corona-Virus: Xian Open abgesagt

Die WTA hat die erste Auflage des Turniers im chinesischen Xian wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Das wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Die mit 125'000 US-Dollar dotierte Hartplatzveranstaltung, die erstmals Teil des Tenniskalenders war, sollte zwischen dem 13. und dem 19. April stattfinden.