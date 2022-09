Legende: Präsentiert sich in Südkorea in guter Form Lulu Sun. Thomas Schreyer/freshfocus (Archiv)

Sun stösst in Seoul in Viertelfinal vor

Ihrem ersten Sieg auf der WTA-Tour hat Lulu Sun sogleich den zweiten folgen lassen. In Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, gewann die Westschweizerin das Achtelfinal-Duell mit der Russin Anna Blinkowa mit 6:4, 7:6 (8:6). Im Tiebreak des 2. Durchgangs war Sun zweimal mit Minibreak in Rücklage geraten, kämpfte sich jedoch zurück und verwertete nach 1:50 Stunden ihren 2. Matchball zum Sieg. Im Viertelfinal bekommt es die 21-jährige Schweizerin mit der an Nummer 2 gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 24) zu tun.

Osaka gibt bei Heimturnier Forfait

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (WTA 48) hat sich wegen Bauchschmerzen vom WTA-Turnier in Tokio zurückgezogen. Ihr Körper lasse sie nicht zu ihrem Zweitrundenspiel gegen Beatriz Haddad Maia (WTA 16) antreten, sagte die Japanerin in einer vom Veranstalter veröffentlichten Erklärung. Der Wettbewerb in Tokio ist Osakas Heimturnier. In der 1. Runde hatte Osaka noch kampflos gewonnen, nachdem Daria Saville (WTA 55) nach 7 Minuten mit einer schweren Knieverletzung hatte aufgeben müssen.