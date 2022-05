Legende: Setzt wegen einer Knöchelverletzung aus Carlos Alcaraz. Keystone/MANU FERNANDEZ

Alcaraz nicht in Rom

Carlos Alcaraz wird nicht am ATP-1000-Turnier in Rom teilnehmen. Der Teenager aus Spanien, der am Sonntag beim ATP-1000-Turnier von Madrid triumphiert hatte, laboriert an einer Knöchelverletzung. Er hat sich die Blessur im Viertelfinal gegen Nadal zugezogen. Dennoch setzte er sich gegen seinen Landsmann wie in der Folge auch gegen Novak Djokovic im Halbfinal und Alexander Zverev im Final durch.

02:58 Video Archiv: Alcaraz deklassiert Zverev im Final von Madrid Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Osaka fehlt ebenfalls in Rom

Die Japanerin Naomi Osaka verpasst das WTA-Turnier in Rom ebenfalls verletzungsbedingt. Sie hatte sich bei ihrem Erstrundensieg vor 10 Tagen in Madrid gegen Anastasia Potapowa eine Verletzung an der Achillessehne zugezogen. Diese sei «noch nicht ausgeheilt», liess Osaka verlauten. Im Hinblick auf die French Open wolle sie kein Risiko eingehen.