Madrid-Sieger Rublew scheitert in Rom an der Weltnummer 109

Legende: Von einem Qualifikanten besiegt Andrej Rublew (r.) gratuliert Alexandre Muller zum Sieg. imago images/Italy Photo Press

Rublew unterliegt französischem Qualifikanten

Für Andrej Rublew (ATP 6) hat das ATP-1000-Turnier in Rom bereits in der 3. Runde geendet. Der Russe, der vor einer Woche das Turnier in Madrid gewonnen hatte, unterlag Alexandre Muller überraschend mit 6:3, 3:6, 2:6. Für den 27-jährigen Franzosen, der via Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld geschafft hatte, ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. Muller ist derzeit die Nummer 109 der Welt und hatte bisher noch nie einen Spieler aus den Top 20 bezwingen können.