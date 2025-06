Legende: Grosse Freude Bei Rebeka Masarova. IMAGO / tennisphoto.de

Masarova in Berlin weiter

Rebeka Masarova (WTA 112) hat beim WTA-500-Turnier in Berlin ihr Duell in der 1. Runde gewonnen. Die Schweizerin, die zuvor bereits zwei Runden in der Qualifikation hatte überstehen müssen, schlug die favorisierte Sofia Kenin (WTA 29) in etwas mehr als einer Stunde souverän mit 6:3, 6:2. Die US-Amerikanerin, die 2020 an den Australian Open triumphierte, erspielte sich nur einen Breakball, den sie nicht nutzen konnte. Masarova hingegen nutzte 3 ihrer 4 Möglichkeiten auf einen Servicedurchbruch. In der nächsten Runde wartet mit Aryna Sabalenka die Weltnummer 1 auf Masarova.