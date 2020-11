Masters-Turnier in Madrid dauert künftig 2 Wochen

Legende: Ab 2021 doppelt so lang und hoffentlich wieder vor Publikum Die Madrid Masters. Keystone

Das Madrid Masters soll 2021 vom 27. April bis zum 9. Mai über die Bühne gehen. Damit dauert das Turnier ab kommendem Jahr neu zwei Wochen statt wie bisher eine. Bei den Männern gehört der Wettbewerb in der spanischen Hauptstadt der Kategorie ATP-1000 an, bei den Frauen der Klasse «WTA Premier Mandatory». In diesem Jahr war das auf Sand stattfindende Masters wegen der Corona-Krise erst auf September verschoben und schliesslich ganz abgesagt worden. Bei den Männern ist Rafael Nadal mit 5 Triumphen Rekordsieger. Roger Federer gewann das Turnier 3 Mal, letztmals 2012, als auf umstrittenem blauen Sand gespielt wurde.

Becker gibt sein Amt ab

Boris Becker zieht sich aus dem Deutschen Tennis Bund (DTB) zurück und gibt sein Amt als Männer-Verantwortlicher zum Ende des Jahres auf. Es fehle ihm aktuell die Zeit, um diese umfangreiche Aufgabe weiter auszuüben, erklärt der dreifache Wimbledonsieger in einer Verbandsmitteilung. Ende August 2017 war Becker als so genannter Head of Men's Tennis vorgestellt worden. Wie der DTB mitteilte, wird Davis-Cup-Captain Michael Kohlmann künftig die Verantwortung für den Herrenbereich alleine übernehmen.