Hüsler überrascht in Sofia

Mit viel Moral ist Marc-Andrea Hüsler beim ATP-250-Turnier in Sofia eine grosse Überraschung gelungen. Der Zürcher, die Nummer 149 des Rankings, bezwang in der ersten Runde den Georgier Nikolo Basilaschwili (ATP 39) nach Abwehr von zwei Matchbällen 6:1, 4:6, 7:6 (8:6). Hüsler war eigentlich in der Qualifikation hängengeblieben, rutschte aber als Lucky Loser ins Haupttableau. In der nächsten Runde kommt es zum Duell mit einem weiteren namhaften Gegner: entweder Jannik Sinner (ATP 44) oder Marton Fucsovics (ATP 55).