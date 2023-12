Legende: Darf sich Next-Gen-Sieger nennen Hamad Medjedovic (Archiv). imago images/Eibner Europa

Next Gen Finals: Medjedovic triumphiert

Hamad Medjedovic (ATP 110) hat seine Saison mit dem Gewinn der Next Gen Finals gekrönt. In Dschidda setzte er sich im Final gegen den favorisierten Arthur Fils (FRA/ATP 36) nach 2:11 Stunden mit 3:4 (6:8), 4:1, 4:2, 3:4 (9:11), 4:1 durch. Dabei wehrte der 20-jährige Serbe gegen den 1 Jahr jüngeren Franzosen im 4. Satz zwei Matchbälle ab, um kurz darauf den ersten 5-Satz-Krimi der Turniergeschichte zu gewinnen. Medjedovic verlor auf dem Weg zum ersten serbischen Turniersieg an den Next Gen Finals keine einzige Partie und nahm ein Rekordpreisgeld von 514'000 Dollar mit nach Hause. Als Nummer 110 ist er der am schlechtesten eingestufte Champion, arbeitete sich aber 2023 von Platz 255 nach vorne.

00:23 Video Archiv: Stricker muss im Halbfinal aufgeben Aus Sport-Clip vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Feldbausch als Qualifikant im Final

Der 18-jährige Schweizer Nachwuchsspieler Kilian Feldbausch (ATP 659) steht als Qualifikant am Challenger-Turnier von Maspalomas (ESP) im Final. Feldbausch besiegte im Halbfinal den Spanier Daniel Rincon (ATP 193) in 68 Minuten 6:3, 6:1. Im Final trifft Feldbausch auf den Spanier Pedro Martinez (ATP 117). Der Schweizer gewann inklusive Qualifikation in Maspalomas innerhalb von 7 Tagen schon 6 Einzel.