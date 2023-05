Legende: Feiert den ersten Titel auf Sand Daniil Medwedew. Keystone/Alessandra Tarantino

Erster Titel auf Sand für Medwedew

Daniil Medwedew (ATP 3) hat das ATP-1000-Turnier in Rom gewonnen und wird damit am Montag in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 2 machen. Der 27-jährige Russe setzte sich im Final gegen den dänischen Shootingstar Holger Rune (ATP 7) mit 7:5, 7:5 durch. Es ist der 20. Titel in Medwedews Karriere, der erste überhaupt auf Sand. Medwedew behielt in einem umkämpften Match in den wichtigen Momenten die Nerven. Auch auf zwei Breaks im zweiten Satz seines Kontrahenten, der im Viertelfinal Novak Djokovic bezwungen hatte, hatte der US-Open-Sieger von 2021 die richtigen Antworten. Nach 1:43 Stunden verwandelte Medwedew seinen zweiten Matchball.

Teichmann beendet Durststrecke

Jil Teichmann (WTA 58) hat den ersten Sieg auf WTA-Stufe seit Mitte März gefeiert. Die Bielerin, die zuletzt in Rom in der 1. Runde ausgeschieden war, setzte sich beim WTA-Turnier in Strassburg mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen Maryna Zanevska (WTA 77) aus Belgien durch. In der nächsten Runde trifft Teichmann auf die Siegerin der Partie zwischen Emma Navarro (USA) und Tereza Martincova (CZE).